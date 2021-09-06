Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 6 вересня 2021 року

Протягом минулої доби, 5 вересня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Біля ЗОЛОТОГО-4 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, російські найманці застосовували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Неподалік ШИРОКИНОГО ворог вів обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про факти усіх порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 6 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation