Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 6 вересня 2021 року
Протягом минулої доби, 5 вересня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Біля ЗОЛОТОГО-4 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, російські найманці застосовували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Неподалік ШИРОКИНОГО ворог вів обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
Про факти усіх порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Станом на 7 годину ранку, 6 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet