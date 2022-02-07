Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 7 лютого 2022 року
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
Упродовж минулої доби, 6 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
У бік ВОДЯНОГО Донецької області окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік ПІСКІВ російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet