Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 7 лютого 2022 року

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 6 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

У бік ВОДЯНОГО Донецької області окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік ПІСКІВ російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation