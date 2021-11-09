Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 9 листопада 2021 року
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.
Протягом минулої доби, 8 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Поблизу ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.
В районі населених пунктів ПАВЛОПІЛЬ та ЛУГАНСЬКЕ окупанти здійснили обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Біля НОВОЛУГАНСЬКОГО противник обстріляв наші позиці з автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік ШУМІВ ворожі війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 9 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet