Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 9 листопада 2021 року

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.

Протягом минулої доби, 8 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

В районі населених пунктів ПАВЛОПІЛЬ та ЛУГАНСЬКЕ окупанти здійснили обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля НОВОЛУГАНСЬКОГО противник обстріляв наші позиці з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік ШУМІВ ворожі війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 9 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation