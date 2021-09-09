Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 9 вересня 2021 року

Протягом минулої доби, 8 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

У напрямку населених пунктів ОПИТНЕ та АВДІЇВКА російські найманці застосували міномети 120-го калібру по позиціях наших захисників.

Неподалік ПАВЛОПОЛЯ противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту ШИРОКИНЕ окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Також ворог здійснив прицільний обстріл з артилерії калібру 122 мм поблизу населених пунктів КРЯКІВКА та СТАРОГНАТІВКА.

Біля ЗОЛОТОГО-4 збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил з ручних та станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на ЛУГАНЩИНІ зафіксовано прольоти трьох ворожих безпілотників типу «ОРЛАН-10» із перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я – середньої важкості.

У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 9 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation