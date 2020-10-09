Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 9 жовтня 2020 року

Ситуація у районі проведення операції залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил, дотримуючись досягнутих домовленостей, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Упродовж минулої доби, 8 жовтня, російсько-окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності наших підрозділів. Так, у районі населеного пункту Піски ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Опитного здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.

Ворожі провокації не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Належно виконують завдання у районі проведення операції й інші складові сил оборони. Зокрема, вчора військовослужбовцями Збройних Сил та вогнеборцями ДСНС ліквідовані пожежі неподалік Попасної та Катеринівки. Водночас ліквідація осередків загорянь у районах населених пунктів Болотене та Катеринівка ще триває.

Від початку поточної доби, 9 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation