Ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 30 жовтня 2021 року

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілювати позиції Збройних Сил України.

Упродовж минулої доби, 29 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу ПРИЧЕПИЛІВКИ окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку ЗАЙЦЕВОГО найманці двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

В бік СТАРОГНАТІВКИ противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю біля МАЙОРСЬКА та двічі в біля НОВОТОШКІВСЬКОГО.

Поблизу НОВОСЕЛІВКИ окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку КАТЕРИНІВКИ ворог два рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Позиції поблизу ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, потрапили під обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля МАР’ЇНКИ обстріл вівся з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 в районі населених пунктів СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА, ЛЕБЕДИНСЬКЕ та двічі біля ПАВЛОПОЛЯ.

Також неподалік ПАВЛОПОЛЯ ворог два рази здійснив обстріли з гранатометів різних систем.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я поранених – задовільний.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 30 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation