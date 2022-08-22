Національна гвардія України оприлюднила “посвідчення” цілої “агентурної мережі” відомства, серед яких є марія захарова, аліна кабаєва, а також ольга скабєєва.

Про це УНН пише з посиланням на повідомлення НГУ в Facebook.

“Google все пам’ятає. Все, що попало туди хоч раз, там залишається. Якщо пошукати, то можна знайти посвідчення цілої “агентурної мережі” НГУ, яку сьогодні вже частково розкрили”, – йдеться у дописі.

Як повідомляє російська служба BBC, у вбивстві дочки ідеолога “русского мира” дар’ї дугіною фсб рф підозрює українські спецслужби. У центрі Страткому ВСУ зазначили, що такі звинувачення бездоказові і є частиною інформаційної війни.

В “Азові” заявили, що жінка, ім’я та військове посвідчення якої опублікувала фсб рф у своєму звіті з приводу розслідування вбивства дочки олександра дугіна, не має жодного стосунку до полку “Азов” і ніколи не належала до цього підрозділу.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що посвідчення нібито військовослужбовця Національної гвардії України Наталії Вовк — підробка. Як підтвердження своїх слів він виклав посвідчення військовослужбовця НГУ маргарити симоньян.