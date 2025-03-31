Скільки людей звернулися до центрів рекрутингу за тиждень – дані Міноборони
Минулого тижня 1523 людини звернулися до центрів рекрутингу української армії.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Укрінформ.
За даними Міноборони, це другий найкращий тижневий показник з початку року. Найбільше звернень за один тиждень зафіксували у лютому – 1808.
Загальна кількість звернень з початку діяльності першого центру рекрутингу становить 48406.
Попереднього тижня 215 громадян вирішили приєднатися до Сил оборони України.
Таким чином, у березні цей показник склав 884, а загальна кількість кандидатів з початку діяльності першого центру рекрутингу української армії досягла 9765.
Кількість жінок, що звернулися до центрів рекрутингу, залишилася незмінною і становить 21% від загальної кількості наданих консультацій.
Найбільш активно військовою службою цікавляться жительки Чернівецької (частка 43%), Хмельницької (39%) та Вінницької (37%) областей.
Як нагадали в Міноборони, в Україні працюють 49 рекрутингових центрів, зокрема один онлайн-центр.
Вони переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів. Їх фахівці надають консультації на умовах конфіденційності.
Фото: МіноборониTweet