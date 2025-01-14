Склад, НПЗ, хімзавод і комбінат: СБУ та Сили оборони вразили об’єкти окупантів у різних регіонах Росії
Є прямі влучання ракет і дронів.
Минулої ночі СБУ спільно з іншими складовими Сили оборони вразили цілу низку ворожих об’єктів у різних російських регіонах. Про це повідомили джерела в Силах оборони.
За словами співрозмовників, атакували Тульську область, Саратовську і Брянську. Щодо наслідків станом на зараз:
- Алексінський хімічний комбінат (Тульська обл.). Після роботи дронів СБУ зафіксовано велику пожежу.
- Склади боєприпасів (ФАБ, КАБ, крилатих ракет) на аеродромі “Енгельс” (Саратовська обл.). Дрони СБУ досягли цілей, “бавовна” палає і досі.
- Саратовський нафтопереробний завод. Зафіксовано масштабну пожежу.
- Брянський хімічний завод. Зафіксовано прямі влучання ракет по об‘єкту та велику пожежу з подальшими детонаціями.
“СБУ разом із Силами оборони продовжує відпрацьовувати по ворожим військовим об’єктам та підприємствам, які працюють на російський ВПК. Кожен уражений склад з боєприпасами, НПЗ, нафтобаза чи хімзавод – це болючий удар по спроможності рф вести війну в Україні”, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.