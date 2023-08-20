Слідом за Маріуполем, «міжетнічна» сутичка «ліквідувала» більше 20 окупантів в Михайлівці на Запоріжжі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

Як відзначає Маляр, міжетнічні та міжнаціональні протиріччя процвітають не лише в Росії, але й в тимчасово окупованих територіях.

“Так, у населеному пункті Михайлівка під час знімання російського пропагандистського сюжету про високопосадовця з числа “кадирівців” військовослужбовці-дагестанці висловили невдоволення, яке переросло в сутичку”, – пише заступниця міністра оборони.

Внаслідок конфлікту, як відзначає Маляр, загинули 20 окупантів, зокрема близько 40 отримали вогнепальні поранення.