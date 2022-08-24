Слідство назвало російського окупанта, який розстріляв двох цивільних на Київщині

Нацполіція підозрює військовослужбовця РФ Ніколая Совікова у порушенні законів та звичаїв війни в поєднанні з умисним вбивством за попередньою змовою групою осіб.

Про це йдеться у тексті підозри.

19 березня 2022 року о 14 годині Совіков і ще один поки невстановлений військовий перебували на 29 кілометрі автодороги Київ-Чоп у Бучанському районі Київської області. Там між ворітьми і будівлею веломагазину вони розстріляли двох цивільних — Леоніда Пляца, 1953 р.н., та Сергія Муравицького, 1960 р.н. Росіяни здійснили не менше 12 пострілів в область спини і тазу потеропілих.

Муравицький загинув на місці, а Пляц зміг повернутися до приміщення охорони, де невдовзі помер від крововтрати.

Совіков народився у грудні 1995 року в Омську, громадянин РФ, зареєстрований у Бурятії, в селищі Єловка. Служить в 5-й окремій гвардійській танковій Тацинській Червонознаменній ордена Суворова 2-го ступеня бригаді — військова частина №46108 Збройних сил Російської Федерації.