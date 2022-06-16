«Слуга народу» Микола «Титан-Котлета» Тищенко подарував теробороні броніки які не захищають від куль

Микола «Титан» Тищенко пару місяців тому подарував теробороні бронежилети. Бійці були щасливі, допоки не протестували їх.

Як пише журналістка Слідство.Інфо Анна Бабінець, иявилося, що вони прострілюються наскрізь з пістолету, а спеціальний матеріал, який мав би захищати від куль, просто розсипався. Розсипався, бо бронікам вже майже 40 років — їх виготовили у 1983 році. Тероборонці писали Тищенку, тегали у соцмережах, а він їх просто ігнорував та блокував.

Так само два місяці народний депутат ігнорував і питання від видання Слідство.Інфо щодо якості подарованих бронежилетів. Однак Liubomyra Remazhevska вдалося таки перестріти «титана» і розпитати про 40-річні броніки.

Нагадаємо, що депутат-балабол Тищенко разом з дружиною, на днях, несподівано опинився за кордоном, у Чехії.