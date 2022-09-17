«Слуга народу» Микола Задорожній приїхав в недавно звільнений від окупантів Тростянець в светрі з символом російської агресії
Нардеп від президентської партії “Слуга народу” Микола Задорожній приїхав з візитом на Сумщину, у місто Тростянець, яке майже місяць було під російською окупацією, вдягнувши светр з забороненою в Україні символікою російських фашистів. При тому, що за час у окупації міста російські фашисти зруйнували багато будівель та повбивали купу людей. Зокрема, і підприємство, на яке приїжджав Задорожній, зазнало пошкоджень від російських окупантів.
Чим думав депутат, вдягаючи такий одяг при офіційній поїздці в регіон який зазнав величезних втрат від російського фашизму, невідомо. Можливо, як зазначили коментатори на сторінці Тростянецької МісьРади у ФБ: “Він ще не зрозумів, що Тростянець звільнили?”
Російські війська при вторгненні в Сумську область використовували тактичні знаки «Z» та «V», які вже стали символами російського вторгнення в Україну – це символіка, що використовується російським суспільством та органами державної влади РФ після вторгнення в Україну у 2022 році для маркування техніки та агресивної військової пропаганди.
При нагоді, нагадуємо депутату, що 14 квітня Верховна рада ухвалила заборону публічної демонстрації знаків, які використовуються російською армією під час вторгнення в Україну. Сам депутат проголосував “за” прийняття цього законопроєкту. Згідно з документом, під заборону потрапляють літери «Z» та «V», символіка збройних сил РФ, будь-яка пропаганда російського режиму та «військової спецоперації» в Україні. Символи не можна використовувати на одязі, у соцмережах, ЗМІ, рекламі, громадських місцях. Допускається її зображення лише у творах та матеріалах, «створених з метою осуду російського режиму», а також матеріалах ЗМІ, які не виправдовують дії Росії.
Винні у порушенні вимог цього Закону фізичні та (або) юридичні особи, посадові особи юридичних осіб, посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування несуть відповідальність відповідно до закону.
Після розголосу у соцмережах, депутат Задорожній недолуго вибачився за “необачність“.
Слово “необачність” часто тлумачиться так: “виявляє необережність у своїх діях”, що викликає не менший подив, якщо брати до уваги коментарі користувачів ФБ під публікацією міськради Тростянця.
Микола Задорожній (шоумен, ведучий та організатор святкових заходів) став депутатом Верховної Ради України від партії «Слуга народу» на парламентських виборах у 2019 році (виборчий округ № 162, міста Лебедин, Охтирка, Великописарівський, Лебединський, Охтирський, Тростянецький райони).
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