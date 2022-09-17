«Слуга народу» Микола Задорожній приїхав в недавно звільнений від окупантів Тростянець в светрі з символом російської агресії

Нардеп від президентської партії “Слуга народу” Микола Задорожній приїхав з візитом на Сумщину, у місто Тростянець, яке майже місяць було під російською окупацією, вдягнувши светр з забороненою в Україні символікою російських фашистів. При тому, що за час у окупації міста російські фашисти зруйнували багато будівель та повбивали купу людей. Зокрема, і підприємство, на яке приїжджав Задорожній, зазнало пошкоджень від російських окупантів.

Чим думав депутат, вдягаючи такий одяг при офіційній поїздці в регіон який зазнав величезних втрат від російського фашизму, невідомо. Можливо, як зазначили коментатори на сторінці Тростянецької МісьРади у ФБ: “Він ще не зрозумів, що Тростянець звільнили?”

Російські війська при вторгненні в Сумську область використовували тактичні знаки «Z» та «V», які вже стали символами російського вторгнення в Україну – це символіка, що використовується російським суспільством та органами державної влади РФ після вторгнення в Україну у 2022 році для маркування техніки та агресивної військової пропаганди.

При нагоді, нагадуємо депутату, що 14 квітня Верховна рада ухвалила заборону публічної демонстрації знаків, які використовуються російською армією під час вторгнення в Україну. Сам депутат проголосував “за” прийняття цього законопроєкту. Згідно з документом, під заборону потрапляють літери «Z» та «V», символіка збройних сил РФ, будь-яка пропаганда російського режиму та «військової спецоперації» в Україні. Символи не можна використовувати на одязі, у соцмережах, ЗМІ, рекламі, громадських місцях. Допускається її зображення лише у творах та матеріалах, «створених з метою осуду російського режиму», а також матеріалах ЗМІ, які не виправдовують дії Росії.

Винні у порушенні вимог цього Закону фізичні та (або) юридичні особи, посадові особи юридичних осіб, посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування несуть відповідальність відповідно до закону.

Після розголосу у соцмережах, депутат Задорожній недолуго вибачився за “необачність“.

Слово “необачність” часто тлумачиться так: “виявляє необережність у своїх діях”, що викликає не менший подив, якщо брати до уваги коментарі користувачів ФБ під публікацією міськради Тростянця.