«Слуги» хочуть дозволити командирам вбивати військових у бойовій обстановці за невиконання наказів

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає право командирів ЗСУ позбавляти життя своїх підлеглих у разі, якщо ті самовільно залишають місця дислокації або не виконують наказів під час воєнного стану та в умовах бойової обстановки.

Проект закону з’явився на сайті парламенту.

За чинним законодавством, у командирів під час воєнного стану та в умовах бойової обстановки є право застосовувати зброю проти порушників статуту, «не призводячи до смерті військовослужбовця». У новій версії цей рядок хочуть прибрати.

Кримінальними правопорушеннями за умов воєнного стану, бойової обстановки вважаються: непокора, опір чи загроза командиру, застосування насильства, дезертирство.

«Законопроєкт визначає законодавчу основу для реалізації можливостей припиняти кримінальне правопорушення, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, пов’язаного з непокорою, опором або загрозою начальнику, застосуванням насильства, самовільним залишенням бойових позицій та певних місць дислокації військових частин (підрозділів) в умовах воєнного стану або бойової обстановки, з метою затримання такого військовослужбовця», — зазначають автори законопроекту у пояснювальній записці.

Авторами документа є нардепи «Слуги народу» Мар’яна Безугла, Олександр Аліксійчук, Олександр Бакумов, Сергій Гривко, Галина Третьякова, Віталій Войцеховський, Георгій Мазурашу, Олександр Федієнко.

Профільний комітет рекомендував прийняти законопроект за основу та загалом, але з уточненням, щоб застосування зброї командирами на заподіяння смерті застосовувалося лише в тому випадку, якщо існує реальна загроза життю командира або його підлеглих.

УНІАН