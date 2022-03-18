СМИ сообщают об уничтожении под Чернобаевкой уже второго командарма российских оккупантов

Российские СМИ подтвердили ликвидацию на аэродроме под Чернбоевкой Херсонской области Андрея Мордвичева, командующего 8-ой общевойсковой армией РФ.

Об этом сообщает The Insider.

Мы напомним, что в пятницу, 18 марта, Вооруженные силы Украины вновь нанесли удар по занятому российскими оккупантами аэродрому в Чернобаевке Херсонской области. По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, в результате удара украинской авиации погиб командующий армией, гвардии генерал-лейтенант Андрей Мордвичев — также с ним погибли еще несколько генералов.

О гибели российского генерала также сообщил журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Telegram. Кроме того, сообщается, что речь идет об уже 6-ом генерале оккупационных российских войск.

«Апостроф» публикует имена первых пяти:

генерал-майор Тушаев Магомед;

генерал-майор Герасимов Виталий;

генерал-майор Колесников Андрей;

генерал-майор Суховецкий Андрей;

генерал-майор Митяев Олег.

Мордвичев оказался вторым после Колесникова командующим общевойсковой армией, который нашел свою смерть в Украине.

Ранее сообщалось, что 8 марта украинские военные ликвидировали одного из российских командиров Юрия Агаркова. // «Апостроф»