СМИ сообщают об уничтожении под Чернобаевкой уже второго командарма российских оккупантов
Российские СМИ подтвердили ликвидацию на аэродроме под Чернбоевкой Херсонской области Андрея Мордвичева, командующего 8-ой общевойсковой армией РФ.
Об этом сообщает The Insider.
Мы напомним, что в пятницу, 18 марта, Вооруженные силы Украины вновь нанесли удар по занятому российскими оккупантами аэродрому в Чернобаевке Херсонской области. По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, в результате удара украинской авиации погиб командующий армией, гвардии генерал-лейтенант Андрей Мордвичев — также с ним погибли еще несколько генералов.
О гибели российского генерала также сообщил журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Telegram. Кроме того, сообщается, что речь идет об уже 6-ом генерале оккупационных российских войск.
«Апостроф» публикует имена первых пяти:
- генерал-майор Тушаев Магомед;
- генерал-майор Герасимов Виталий;
- генерал-майор Колесников Андрей;
- генерал-майор Суховецкий Андрей;
- генерал-майор Митяев Олег.
Мордвичев оказался вторым после Колесникова командующим общевойсковой армией, который нашел свою смерть в Украине.
Ранее сообщалось, что 8 марта украинские военные ликвидировали одного из российских командиров Юрия Агаркова. // «Апостроф»Tweet