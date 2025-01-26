Снайперська група ЗСУ відбила штурм ворога у Курській області: восьмеро рашистів знищені, 12 – поранені

Снайперська група 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади знищила вісьмох і поранила 12 окупантів на Курському напрямку. В результаті кількаденних боїв ворог був зупинений.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Вісьмох знищили та дванадцятьох поранили. Саме таким є результат роботи однієї із снайперських груп під час чергового бойового завдання на Курщині», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що снайпери 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, виконуючи завдання із спостереження та прикриття інших підрозділів, опинились на напрямку ворожого штурму російських і корейських підрозділів.

«В результаті кількаденних боїв ворог був зупинений», – поінформували у Генштабі.