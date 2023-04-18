«Снайперська гвинтівка на швидких колесах» – міністр оборони показав відео з танками AMX-10

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У березні ці танки прибули до України.

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео з легкими танками французького виробництва AMX-10 в Україні.

Снайперська гвинтівка на швидких колесах, - Резніков показав відео з танками AMX-10

Фото: Скрін з відео

Відео опубліковане на сторінці Резнікова у Twitter.

“Українські морські піхотинці вітають свою нову кавалерію французького виробництва AMX-10! Ми разом з нашими воїнами покаталися і домовилися назвати АМХ-10 “снайперською гвинтівкою на швидких колесах”, – написав Резніков.

Він подякував керівництву і народу Франції за надану техніку.

“Ці швидкі сучасні машини з потужною гарматою допоможуть нам у звільненні нашої території. Ось так виглядають Свобода, Рівність і Братерство”, – написав міністр.

AMX-10 RC — французька бойова броньована машина виробництва GIAT Industries для розвідувальних цілей. Також називають колісним винищувачем танків або ж навіть легким танком.

Нагадаємо, що 16 березня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що танки AMX-10 RC щойно прибули до України. // LB.ua
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