«Снайперська гвинтівка на швидких колесах» – міністр оборони показав відео з танками AMX-10

У березні ці танки прибули до України.

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео з легкими танками французького виробництва AMX-10 в Україні.

Відео опубліковане на сторінці Резнікова у Twitter.

“Українські морські піхотинці вітають свою нову кавалерію французького виробництва AMX-10! Ми разом з нашими воїнами покаталися і домовилися назвати АМХ-10 “снайперською гвинтівкою на швидких колесах”, – написав Резніков.

Він подякував керівництву і народу Франції за надану техніку.

“Ці швидкі сучасні машини з потужною гарматою допоможуть нам у звільненні нашої території. Ось так виглядають Свобода, Рівність і Братерство”, – написав міністр.

AMX-10 RC — французька бойова броньована машина виробництва GIAT Industries для розвідувальних цілей. Також називають колісним винищувачем танків або ж навіть легким танком.