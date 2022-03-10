Соединенные Штаты отказались от поставок боевых самолетов Украине: слишком «высокий риск»

Как передает агентство Рейтер, Соединенные Штаты в среду отказались от поставок боевых самолетов Украине, заявив, что, по оценке разведывательного сообщества, это будет слишком «высокий риск», который может увеличить шансы российской эскалации с НАТО и холодная война может перерасти в горячую стадию.



Союзник НАТО Польша удивила Вашингтон во вторник публичным предложением передать свои истребители МиГ-29 российского производства на американскую базу в Германии в качестве способа пополнения ВВС Украины. Киев просил перед этим у Запада боевые самолеты, чтобы самим предотвратить бомбардировки мирных жителей.

Представитель Пентагона Джон Кирби объяснил решение США, заявив, что передача МиГ-29 мало что изменит для Украины по сравнению с возможностями России, и подчеркнул поддержку США в поставках других видов вооружений.

«Разведывательное сообщество оценило, что передача МиГ-29 Украине может быть ошибочно принята за эскалацию и может привести к серьезной реакции России, которая может повысить вероятность военной эскалации с НАТО», — сказал Кирби.

«Поэтому мы также оцениваем передачу МиГ-29 Украине как высокий риск», — отметил он. Кирби отказался сообщить подробности о том, что конкретно повлияло на оценку американской разведки.

США стремились ускорить поставки оружия в Украину. Но во вторник испугались перспективы переброски боевых самолетов с территории НАТО в зону боевых действий. Таким образом новостной фронт снова изменил тенденции от обнадеживающих к более пессимистичным.

На этой неделе министерство обороны России предупредило, что страны, даже предлагающие Украине аэродромы — не говоря уже о полетах на истребителях — для нападений на Россию, могут рассматриваться как вступившие в конфликт.

НАТО заявило, что не хочет прямого конфликта с Россией, другой ядерной державой, а президент Джо Байден исключил отправку американских войск в Украину для боевых действий, что, по словам Пентагона, относится как к войскам на земле или в воздухе таки к летающим миссиям.

Хотя Пентагон отрицал, что решение по предложению Польши равносильно новой красной линии, он указал, что поставка Украине боевых самолетов является еще одним военным вариантом, который был снят с обсуждения, по крайней мере, на данный момент.

Соединенные Штаты также исключили призывы Киева создать бесполетную зону над Украиной, что, по словам военных экспертов, было бы эквивалентно вступлению Соединенных Штатов в войну против России.

Пентагон подробно изложил позицию США после телефонного разговора между министром обороны США Ллойдом Остином и его польским коллегой, во время которого Остин поблагодарил Польшу за поддержку.

По словам Пентагона, на следующей неделе Остин отправится в Брюссель для переговоров со своими коллегами из НАТО, где помощь Украине почти наверняка будет доминировать в дискуссиях на эту тему.

По словам Кирби, в настоящее время ВВС Украины имеют эскадрильи самолетов, способных выполнять боевые задачи, и в целом дополнительные МиГи не дадут особого прироста.

«Мы считаем, что лучший способ поддержать украинскую оборону — это предоставить ей оружие и системы, в которых они больше всего нуждаются для отражения российской агрессии, в частности противотанковые и противовоздушные средства», — сказал он.