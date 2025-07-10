Сьогодні під час російського обстрілу трагічно загинула 22-річна поліцейська Києва Марія Дзюмага

Марія приєдналася до лав поліції у Києві 2023 року. Працювала в управлінні поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Злочинний ракетний удар, здійснений військами рф по мирному населенню, обірвав життя цієї доброї, життєрадісної, щирої, відповідальної та відданої улюбленій професії поліцейської – саме такою її запам’ятають колеги та всі хто її знав.

Розділяємо біль тяжкої втрати з сім’єю, рідними й друзями Марії. Схиляємо голови у скорботі. Вона назавжди залишиться в наших серцях.

Честь і вічна пам’ять.

Назавжди в строю…

Поліція Києва