Сьогодні «Якби не я» заявив, що Путін «грається з вогнем». Завтра знов оголосить про довіру давньому приятелю?

Президент США Дональд Трамп заявив, що Владімір Путін “грається з вогнем”, ймовірно, коментуючи нещодавні масовані обстріли України.

“Владімір Путін не усвідомлює, що якби не я, з Росією вже сталося б багато справді поганих речей, і я маю на увазі ДУЖЕ ПОГАНІ. Він грається з вогнем”, – написав Трамп у соцмережі Truth Social у вівторок.

Раніше Трамп відреагував на масштабні обстріли України, які тривали три ночі поспіль. він заявив, що Путін звихнувся. На цьому фоні він серйозно замислився над тим, щоб озброїти Україну та зняти обмеження на удари по РФ дальнобійною зброєю

Як пише видання The Telegraph, президент Трамп, здається, зрозумів, що росіяни вважають його ідіотом. Тепер вони відкрито підбурюють його, і це нарешті почало давати про себе знати. Президент США із запізненням усвідомив, що “погані хлопці” знаходяться в Москві, а не в Києві та інших європейських столицях. Великою помилкою Москви було нехтування марнославством Трампа. // Дзеркало тижня