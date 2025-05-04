Сотня рятувальників гасила пожежі після російської дронової атаки на Черкаси
У ніч на 4 травня Росія завдала чергової атаки безпілотниками по українських містах.
У Черкасах внаслідок ворожого удару виникло п’ять пожеж у різних районах міста, зокрема зайнялися житлові квартири, склад одного з підприємств, дачний будинок і суха рослинність. Одна людина отримала травми.
Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Найбільших руйнувань зазнав чотириповерховий гуртожиток: вогнем пошкоджені квартири на першому та другому поверхах, а також вікна інших помешкань. Загалом до ліквідації наслідків залучили 101 рятувальника та 26 одиниць техніки. Усі осередки займання вдалося оперативно загасити. // Дзеркало тижняTweet