Соціальний проєкт БРАМА: очищення інформаційного простору від російської пропаганди та дезінформації

Як повідомив начальник відділу управління протидії кіберзлочинам в місті Києві Олег Дубіна, що соціальний проєкт Брама – це синергія громадян, приватного та державного секторів у протидії дезінформації та незаконному контенту в інформаційному просторі.

Головна мета проєкту – це очищення інформаційного простору від російської пропаганди та дезінформації, знищення осередків незаконного поширення протиправного та забороненого контенту

Основні цілі:

Знищення російських осередків в Інтернеті

Зменшення рівня булінгу та цькування в мережі

Протидія наркотикам та шахрайству

Навчання та тренінги з кібергігієни

Просвіта населення щодо інформаційної гігієни

Залучення та мотивація громадян до активної громадянської позиції

Для блокування того чи іншого джерела необхідно надсилати скарги і чим більше буде скарг, тим більша вирогідність того, що джерело буде заблоковано. Саме із цією метою ми пропонуємо нашим користувачам стати частиною «BRAMA».

Діяльність проєкту Брама направлена на захист медіа простору від російської пропаганди, блокування каналів поширення дезінформації, протиправного та забороненого контенту. Також, метою проєкту є покращення медіа-грамотності українців, зменшення впливу пропаганди на суспільство та популяризація безпечного поводження в мережі інтернет.

Учасникам пропонується:

можливість повідомити про джерело неприйнятного контенту, для подальшого масового надсилання скарг спільнотою та подальшим блокуванням такого джерела; допомогти заблокувати джерело неприйнятного контенту, шляхом долученості до масового надсилання скарг; отримати поради щодо медіа та кіберграмотності; бути поінформованим про небезпечні схеми шахрайств, які ширяться мережею; бути обізнаним, щодо фейків, які просувають вороги у наш медіапростір.

Додатково, пропонуємо нашим учасникам розважальний контент, який дозволить трішки відволіктись від виконання завдань та порадіти разом із нами успіхам українських військових та недолугим вчинкам нашого спільного ворога.

ЯКЩО ТИ НЕ МОЖЕШ ДОНАТИТИ СВОЇМИ СИЛАМИ АБО ФІНАНСАМИ, ТО ТИ МОЖЕШ ДОНАТИТИ СВІЙ ЧАС! https://t.me/+HtXlp5KSswNlYzNi