Советник США по национальной безопасности призвал всех граждан США покинуть страну Украину в течение 48 часов

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия сосредоточила достаточно войск, чтобы начать крупное вторжение в Украину, призвав всех американцев, находящихся на Украине, покинуть Украину в течение 48 часов.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Российская атака может начаться в любой день и, скорее всего, начнется с воздушного нападения, при этом возможно и быстрое наступление на Киев, заявил на брифинге для СМИ советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Тем временем Кремль заявил, что ответы, направленные на этой неделе ЕС и НАТО на его требования безопасности, демонстрируют «неуважение».