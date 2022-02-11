Советник США по национальной безопасности призвал всех граждан США покинуть страну Украину в течение 48 часов
Об этом сообщает агентство Рейтер.
Российская атака может начаться в любой день и, скорее всего, начнется с воздушного нападения, при этом возможно и быстрое наступление на Киев, заявил на брифинге для СМИ советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Тем временем Кремль заявил, что ответы, направленные на этой неделе ЕС и НАТО на его требования безопасности, демонстрируют «неуважение».Tweet