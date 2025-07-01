Спецпредставник Трампа відреагував на брехню Пєскова щодо переговорів
Келлог заявив, що твердження російської сторони про нібито затягування мирних перемовин з боку США та України «не мають жодних підстав»
Росія має перейти до тристоронніх переговорів, спрямованих на завершення війни, та припинити затягування процесу, використовуючи обстріли території України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на слова спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога.
Келлог підкреслив, що твердження російської сторони про нібито затягування мирних перемовин з боку США та України «не мають жодних підстав». Він нагадав, що президент Дональд Трамп завжди послідовно підтримував активні кроки для прогресу у припиненні війни.
Нагадаємо, у понеділок, 30 червня, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що хід переговорного процесу між Україною та Росією, нібито, у значній мірі залежить від позиції Києва та ролі США як посередника.
Він також вкотре підкреслив необхідність брати до уваги «реальний стан справ на полі бою» під час майбутніх переговорів.Tweet