Спільна заява з приводу захисту інформаційного простору України від російських ворожих телеграм-каналів

В умовах, коли Україна успішно протистоїть російському нападу, вкрай актуальним є питання інформаційної безпеки. Адже не маючи можливості перемогти на полі бою, ворог намагається посіяти «зраду» та розхитати українське суспільство. Зокрема, на це працює низка нібито незалежних телеграм-каналів, роботу яких насправді координує Кремль.

Причетність таких каналів до російських спецслужб встановила раніше і Служба безпеки України в рамках відповідних кримінальних проваджень.

Так, мова йде про Легитимный, Сплетница, Картель, Резидент, Наблюдатель, MediaPost, Женщина с косой та інші телеграм-канали, список яких час від часу доповнюється.

Закликаємо вас не користуватися цими каналами, адже їх роботу фінансує і координує росія. У жодному разі не довіряйте їм, оскільки такі майданчики поширюють фейки та маніпуляції і є частиною інформаційної війни проти України.

Також відзначаємо, що низка цих каналів для власної розкрутки замовляє рекламу в українських пабліках. Звертаємо увагу власників і редакторів всіх українських видань, що підтримка таких ресурсів є пособництвом ворогу та буде переслідуватися відповідно до законодавства.

Слава Україні!