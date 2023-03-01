Справжній фашизм. В Росії шестикласницю, яка намалювала антивоєнний малюнок відправили до дитячого притулку, а батька арештували

На Тульскій області РФ поліція затримала 53-річного жителя Олексія Москальова. Його звинувачують у повторній «дискредитації» армії за пост про російських військових в «Однокласниках». Його доньку, Марію Москальову, відправили до дитячого притулку, бо Олексій виховував її поодинці. Про це повідомляє «ОВД-Інфо».

Поліція затримала Москальова дорогою на роботу. Потім силовики викликали комісію у справах неповнолітнім додому до Олексія та його доньки. У результаті дівчинку помістили до дитячого притулку в Єфремові, пише видання “Черта“.

Навесні 2022 року вчителька ІЗО попросила Машу та її однокласників намалювати малюнки на підтримку російських солдатів. Москальова намалювала російський прапор із написом: «Ні війні» та український з написом: «Слава Україні». Між ними стоять жінка з дитиною, на них з боку Росії летять ракети.

Наступного дня дівчинку зняли з уроків і забрали з батьком у відділ поліції. Тоді ж Олексія вперше звинуватили у «дискредитації» армії за коментар в інтернеті. Пізніше до них додому прийшли співробітники ФСБ для розмови.

Наприкінці грудня минулого року до Москальових прийшли з обшуком у справі про повторну дискредитацію. За словами Олексія, на допиті його били співробітники ФСБ. Після цього чоловік із дочкою виїхали з Єфремова. Через деякий час його адвокат повідомив, що чоловіка знову шукає поліція.

Муніципальний депутат Тульської області Ольга Подільська розповіла, що силовики почали шукати Москальова після того, як він розповів історію свого переслідування ЗМІ. Напередодні увечері силовики приїжджали до місцевих активістів, які підтримували зв’язок із чоловіком. А сьогодні затримали самого Москальова та відвезли у невідомому напрямку.

Правозахисниця Марина Литвинович пише, що Москальова вже відправлено під арешт.