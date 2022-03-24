США і Туреччина офіційно звинуватили Росію у воєннних злочинах в Україні

США виступили з офіційною заявою, в якій звинуватили Росію у скоєнні воєнних злочинів в Україні. Вашингтон співпрацюватиме з іншими країнами, щоб притягнути винних до відповідальності.

«Сьогодні я можу оголосити, що, ґрунтуючись на наявній нині інформації, уряд США вважає, що російські військові вчинили воєнні злочини в Україні», — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Таких висновків у Вашингтоні дійшли після «ретельного аналізу» інформації з відкритих та розвідувальних джерел. Нею США поділяться з союзниками та міжнародними інституціями, які займаються розслідуванням військових злочинів.

«Ми бачили численні достовірні повідомлення про невибіркові атаки та атаки проти цивільного населення. ЗС Росії знищили житлові будинки, школи, лікарні, критично важливу інфраструктуру, цивільний транспорт, торгові центри та машини швидкої допомоги, тисячі безневинних цивільних осіб було вбито або поранено», — додав він.

Як приклад воєнних злочинів росіян держсекретар США навів Маріуполь.

З аналогічними звинуваченнями виступив і постпред Туреччини при ООН Ферідун Сінірліоглу. Він нагадав, що агресія Росії проти України грубо порушує міжнародне право.

«Це війна без переможця. Це ніколи не мало початися і має закінчитися негайно», — заявив він. Сінірліоглу також згадав про Маріуполь, де «страждають безневинні люди, особливо жінки та діти».

28 лютого Міжнародний кримінальний суд розпочав новий етап розслідування ситуації в Україні. Команда Офісу прокурора МКС уже приїхала до України для документування та збирання доказів міжнародних злочинів на нашій території.