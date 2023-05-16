США не підтвердили пошкодження ЗРК Patriot під час нічного російського удару

У Білому домі не змогли підтвердити пошкодження зенітного ракетного комплексу Patriot під час нічного удару ракет росіян 16 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

“Передусім, я не можу підтвердити ці повідомлення (про пошкодження системи ППО Patriot в Україні – ред.), але це (ремонт – ред.) залежить від масштабу пошкоджень, від того, чи зможуть їх виправити українці, чи нам доведеться їм допомогти” , – підкреслив Кірбі.

Він зазначив, що американські гаубиці, які отримувала Україна, також потребували ремонту після пошкодження під час бойових дій. І їх відновлювали як українці, так і американці.

“Очевидно, якщо шкоду, завдана Patriot, потрібно буде виправляти за межами України, ми, звичайно, допоможемо в цьому”, – уточнив Кірбі.

Варто зауважити, що CNN з посиланням на неназваного американського чиновника писало, що в Україні нібито пошкодили систему ППО Patriot.