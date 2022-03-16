США передадуть Україні протитанкові комплекси, системи ППО, боєприпаси та інше військове обладнання,- Байден

Сполучені Штати Америки передадуть Україні військове обладнання. Йдеться про тисячі протитанкових комплексів, 800 систем ППО та мільйони боєприпасів.

За словами Байдена, постачання включатимуть:

800 систем ППО;

9 тисяч протитанкових комплексів;

7 тисяч одиниць стрілецької зброї;

20 млн боєприпасів;

безпілотники.

«Американський народ непохитно підтримуватиме народ України перед аморальним і неетичним нападом Путіна на громадянське населення. Ми єдині у своїй відразі до злочинної агресії Путіна, і ми продовжуватимемо підтримувати їх, поки вони борються за свою свободу, свою демократію та саме виживання»,- заявив президент.