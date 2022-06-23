США виділять Україні додатковий пакет військової допомоги на $450 мільйонів: що увійде

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У Пентагоні зазначили, що озброєння допоможе Україні захистити демократію.

США передадуть Україні додатковий пакет військової допомоги. Київ отримає всього 450 мільйонів доларів.

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Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

«Сполучені Штати анонсують Додаткові 450 мільйонів доларів військової допомоги як частину нашого зобов’язання в допомозі Україні захистити свою демократію перед обличчям неспровокованої агресії Росії», — йдеться в повідомленні.

При цьому Кірбі вказав, що пакет військової допомоги включає зброю і військове обладнання, в тому числі:

  • високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS;
  • десятки тисяч боєприпасів для артилерії;
  • патрульні кораблі для захисту українського узбережжя та водних шляхів.

Як раніше повідомляв УНІАН, 15 червня президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму 1 мільярд доларів.

Пакет допомоги включає: керовані снаряди для РСЗВ, 18 гаубиць M777 і 36 тисяч снарядів до них, дві додаткові протикорабельні системи Harpoon для безпеки на узбережжі, тисячі приладів для захищеного радіозв’язку і приладів нічного бачення та інших оптичних приладів.

Крім того, оголошено про виділення 225 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу населенню. // УНІАН

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