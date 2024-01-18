США знову вдарили по хуситах в Ємені – знищили 14 ракетних установок

Американські сили в четвер завдали п’ятого за останні дні упереджувального удару по протикорабельних установках хуситів у Ємені, які були направлені на південну частину Червоного моря.

Про це офіційно повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає власний кореспондент Укрінформу.

«У рамках наших багатонаціональних зусиль із захисту свободи судноплавства й запобігання нападам на морські перевезення Сполученими Штатами й партнерами, сьогодні вранці сили Центрального командування США завдали ударів по протикорабельним ракетам хуситів, які були спрямовані на південь Червоного моря», – зауважила представниця Пентагону.

Вона підкреслила, що загалом удари було завдано по 14-ти ракетних установках у різних місцях.

«Ці ракети на пускових рейках становили безпосередню загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні та могли бути випущені в будь-який момент»,- зауважила представниця оборонного відомства США.

За її словами, це були упереджувальні удари з боку американських сил, які мають «невід’ємне право захищатися від нападу чи від загроз неминучого нападу».

Крім того, ці дії зменшили бойові спроможності хуситів продовжувати їхні «безрозсудні напади на міжнародне та комерційне судноплавство в Червоному морі, Баб-ель-Мандебській протоці та Аденській затоці».

Як повідомляв Укрінформ, попередній удар по пускових установках хуситів Сполучені Штати завдали в середу на тлі спроб бойовиків атакувати комерційне судноплавство в регіоні.