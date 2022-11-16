Стало відомо, що Збройні сили України отримають після зустрічі «Рамштайн-7»
Шість країн допоможуть підготувати українську армію до зими.
Координаційна група “Рамштайн-7” провела зустріч. В результаті Україні мають намір надати системи ППО, снаряди для РСЗВ, ствольну артилерію та зимову форму.
Глава Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розповів, які країни і що передадуть Києву, зокрема:
- Греція надасть 155-мм боєприпаси;
- Польща – додаткову артилерію, боєприпаси та засоби ППО ближньої дії;
- Іспанія – дві ракетні установки HAWK;
- Німеччина – установки РСЗВ;
- Канада – 500 мільйонів доларів на озброєння та зимове спорядження;
- Швеція – пакет допомоги на 270 мільйонів доларів.