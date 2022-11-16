Стало відомо, що Збройні сили України отримають після зустрічі «Рамштайн-7»

Шість країн допоможуть підготувати українську армію до зими.

Координаційна група “Рамштайн-7” провела зустріч. В результаті Україні мають намір надати системи ППО, снаряди для РСЗВ, ствольну артилерію та зимову форму.

Глава Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розповів, які країни і що передадуть Києву, зокрема:

Греція надасть 155-мм боєприпаси;

Польща – додаткову артилерію, боєприпаси та засоби ППО ближньої дії;

Іспанія – дві ракетні установки HAWK;

Німеччина – установки РСЗВ;

Канада – 500 мільйонів доларів на озброєння та зимове спорядження;

Швеція – пакет допомоги на 270 мільйонів доларів.

УНІАН