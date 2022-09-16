Стало відомо, як на Харківщині перевіряють підозрюваних у співпраці з окупантами

Правоохоронці працюють з тими керівниками селищних рад, про яких жителі розповідають, що вони зустрічали росіян з квітами, надавали їм продовольство та інформацію.

На звільнену Харківщину поліція направила 10 поліграфологів, які працюють з особами, що підозрюються у співпраці з окупантами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив на брифінгу.

Він зазначив, що головні колаборанти, які працювали в окупаційних “органах влади”, так званих “правоохоронних органах”, і “руки яких по лікоть в крові”, виїхали до Російської Федерації.

“Ми їх встановлюємо, задокументуємо і підозри будуть оголошені заочно – вони рано чи пізно все одно повернуться в Україну, або ми їх звідти дістанемо”, – додав голова Нацполіції.

За його словами, зараз ведеться робота з тією частиною керівників селищних рад, про яких жителі розповідають, що вони зустрічали росіян з квітами, надавали їм продовольство та інформацію.

Клименко підкреслив, що найбезпечніші ті, хто своїми діями “спонукав росіян до вчинення цих злочинів, хто видавав наших військових, хто здавав наші позиції, хто намагався працювати в школах і викладати нашим дітям “новітню” історію Росії чи СРСР”.

“Ці люди небезпечні, небезпечні ті люди, які показували дорогу для проходження ворожих диверсійних груп, які здавали списки бійців АТО, а такі списки були в органах соціального захисту. Це потребує достатньо широкої перевірки”, – наголосив Клименко.

За його словами, місцеві жителі, які “пережили це жахіття – і молоді, і старі, – говорять, як правило, правду”.

Водночас Клименко додав, що всі свідчення необхідно перевіряти.

“На даний момент тільки поліція направила в Харківську область 10 поліграфологів, які працюють з тими особами, яких ми підозрюємо в можливій співпраці з окупантами”, – повідомив він.