Стало відомо, як США допомогли Україні з перших хвилин російського вторгнення

Завдяки Штатам військові РФ в буквальному сенсі розносили порожні поля там, де колись була встановлена система протиповітряної оборони, дізналися журналісти.

Спочатку вторгнення Російської Федерації в Україну американська сторона передала Києву докладні відомості про те, коли й куди мають прилетіти бомби й ракети РФ, що допомогло українській стороні прибрати з небезпечних місць авіацію і засоби протиповітряної оборони.

Сторони обмінювалися розвідданими в режимі реального часу, пише NBC News, посилаючись на відомості колишніх і нинішніх американських чиновників.

За даними джерел, завдяки швидкому обміну відомостями українська сторона в перші дні змогла збити в Київській області російський транспортник, на борту якого були сотні військових, і це допомогло відбити ворожий напад на ключовий аеропорт — в Гостомелі.

«З самого початку ми досить сильно прагнули ділитися з Україною як стратегічними, так і оперативними розвідувальними даними. Це було ефективно як на тактичному, так і на стратегічному рівні. Є приклади, коли ви можете досить ясно розповісти історію про те, що це має велике значення», — сказав співрозмовник.

Джерело додало, що українській стороні передали, зокрема, комерційні супутникові знімки та багато іншої розвідінформації, наприклад, про те, де орудують певні підрозділи противника.

«Російські військові в буквальному сенсі розносять порожні поля там, де колись була встановлена система протиповітряної оборони», — заявив ще один представник влади Штатів.

Американські чиновники назвали обмін розвідданими з Україною спочатку вторгнення РФ масштабною і безпрецедентною операцією з обміну відомостями з країною-партнером, що не входить в НАТО, яка, зіграла вирішальну роль в успіху Києва у війні проти більшої та краще оснащеної російської армії. // УНІАН