Стали відомі деталі російських ударів по Харківщині та Запоріжжю: є загиблі та поранені

За добу російські окупанти з артилерії та мінометів обстрілювали населені пункти Куп’янського району Харківщини.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, під ворожим вогнем перебували Рублене, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Синьківка, Іванівка та інші населені пункти.

“Під час ворожого обстрілу з САУ 2С7 “Піон” села Подоли Курилівської громади Куп’янського району один зі снарядів влучив в будівлю кафе. На жаль, загинули жінка 28 років та чоловік 70 років. Зазнала поранення та була госпіталізована у важкому стані 26-річна жінка”, – повідомив деталі Синєгубов.

Також голова ОВА зазначив, що в області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,7 га території та знешкодили 107 вибухонебезпечних предметів.

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Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, за добу російські терористичні війська здійснили 89 обстрілів по території Пологівського та Василівського районів області.

Зокрема, ворог атакував з безпілотників Левадне, П’ятихатки та Лобкове, здійснив шість обстрілів з реактивних систем залпового вогню по Новодарівці, Гуляйпільському та Степногірську, а 80 обстрілів з артилерії – по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Плавням, Кам’янському, Малим Щербакам та іншим селам поблизу на лінії фронту.

“Під обстріл у Кам’янському потрапив 42-річний чоловік, який, на жаль, отримав смертельні поранення, а травмовану 46-річну жінку вдалося доставити до медичної установи”, – розповів Малашко.

Крім того, у Гуляйполі в результаті російського обстрілу було поранено 60-річну жінку та 59-річного чоловіка, а у Новоданилівці – 68-річну жінку.

Голова ОВА вчергове закликав місцевих евакуюватися з лінії фронту задля збереження своїх життів. // УНІАН