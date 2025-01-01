Стали відомі наслідки атаки дронів по російській нафтобазі на Смоленщині

Внаслідок атаки дронів по нафтобазі “Ярцевська”, що у Смоленській області, загорілися два резервуари з бензином і дизельним паливом. Базу атакували Сили оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

За даними ASTRA, нафтобазу нібито атакували 11 дронів. Внаслідок цього було пошкоджено два резервуари з нафтопродуктами об’ємом 700 кубометрів. В одному з них був бензин, в іншому – дизельне паливо. Пошкоджені резервуари, нібито, були заповнені не повністю.