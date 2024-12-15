Столицю кадирівської Чечні атакували безпілотники: ціллю могли бути бази ОМОН і спецпризначенців

Вранці 15 грудня безпілотники атакували чеченський Грозний, дрон влучив у будівлю.

Про це повідомляють “Медуза“, Astra і Baza

Телеграм-канали повідомляють із посиланням на місцевих жителів, що метою безпілотників були база ОМОНу і 2-й полк поліції спеціального призначення.

Також у соцмережах є повідомлення, що дрон, “крім бази ОМОНу і 2-го полку, дрон також упав на військову базу, звідки зазвичай відправляють в Україну людей”. // УП