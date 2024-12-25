СтратКом ЗСУ підтвердив удар по пункту управління бригади російських морпіхів у Льгові на Курщині

Пункт управління знаходився у покинутій цивільній будівлі.

СтратКом ЗСУ підтвердив удар по пункту управління 810-ї бригади російських морпіхів у Льгові на Курщині.

“Цієї ночі Збройні Сили України завдали удару по розташуванню пункту управління 810-ї ОБрМП зс рф, який знаходиться у покинутій цивільній будівлі в населеному пункті Льгов”, – повідомив СтратКом ЗСУ.

Відомство зазначає, що дане вогневе ураження – частина всеохоплюючої кампанії з послаблення спроможностей ворога координувати операції проти України.

“ЗСУ можуть завдати ураження будь-де та будь-коли для захисту українського народу від російської агресії”, – повідомив СтратКом ЗСУ.

Тим часом російські телеграм-канали пишуть про ймовірні удари ракетами HIMARS по Льгову. Місцевий губернатор каже про 4 загиблих і 5 поранених.