Страти росіянами полонених бійців ЗСУ. В Офісі генпрокурора повідомили про кількість умисних вбивств

Офісу генпрокурора наразі відомо про 73 випадки умисного вбивства українських військовополонених російськими окупантами.

Про це в ОГП повідомили у відповідь на інформаційний запит LIGA.net.

В Офісі генпрокурора зазначили, що українські правоохоронні органи ведуть досудове розслідування 265 злочинів, вчинених росіянами проти українських військовополонених.

На цей час потерпілими від таких злочинів є понад 1500 українських військовослужбовців, з яких 73 – умисно вбито.

За фактами жорстокого поводження з військовополоненими наразі заочно повідомлено про підозру двом особам, серед них одній – за фактом вбивства. Слідство в інших провадженнях триває, вживають заходів для встановлення всіх обставин вчинення цих злочинів.

13 квітня омбудсмен Дмитро Лубінець, коментуючи відео страти українського військового, сказав: “Це ж тільки один із прикладів, який ми показали, який опублікувала російська сторона. А насправді ж їх дуже багато, їх тисячі, можливо, навіть десятки тисяч”.

17 квітня начальник ГУР Кирило Буданов спростував інформацію про те, що подібних воєнних злочинів нібито було багато. За його словами, “не так вже й багато, це поодинокі випадки”. Також він зазначив, що майже всіх російських окупантів, які стратили українських військовослужбовців, уже не існує.