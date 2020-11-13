Стрільцю, який воював проти ЗСУ в районі Донецького аеропорту, загрожує до 15 років за ґратами 

Донецькою обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно представника незаконних збройних формувань РФ за фактом участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з жовтня 2014 року по червень 2015 року чоловік служив у складі «батальйону Шум Казацького Союзу «Область Війска Донського» та 1-ї Слов’янської бригади 1-го армійського корпусу так званого «Міністерства оборони» окупаційної адміністрації у Донецькій області. Перебуваючи на посаді стрільця, зловмисник виконував бойові задачі в районі Донецького аеропорту та на території міст Донецьк, Вуглегірськ, Дебальцеве, а також селищ Пески, Спартак, Логвіново і Староласпа Бойківського району Донецької області.

Стрільця затримано співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Досудове розслідування завершено. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури