Суд підтвердив вирок для відеооператора групи Безлєра за зйомку допитів та жорстоке поводження з військовополоненими – 11 років за ґратами

За принципової позиції прокурорів Донецької обласної прокуратури апеляційним судом залишено без змін вирок суду першої інстанції стосовно мешканця м. Маріуполя за жорстоке поводження з військовополоненим та цивільним населенням (ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 КК України). Йому призначено покарання – 11 років позбавлення волі.

Доведено, що засуджений був учасником спецпідрозділу «комунікація» так званої групи Безлєра терористичної організації «днр». Підрозділ розміщувався у захопленому адміністративному приміщенні Горлівського міськвідділу УБОЗ Головного управління МВС України в Донецькій області.

З червня 2014 по січень 2015 року він знімав на відео допити українських військовополонених та цивільних осіб, незаконно позбавлених волі представниками НЗФ РФ. Також, працюючи відеооператором, засуджений записував, редагував і розсилав пропагандистські відео з представниками «днр» та виготовляв і розповсюджував так звані бойові листки групи Безлєра.

Окрім цього, учасник нзф, застосовуючи до військовополонених психологічне насильство, змушував їх прибирати у кімнатах сліди їх катувань і особисто контролював це із зброєю у руках.

Вирок набрав законної сили.

Офіс Генпрокурора