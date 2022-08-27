Судитимуть російського окупанта, який катував мешканців с. Вишневе на Чернігівщині

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Чернігівською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно стрільця мотострілецької бригади тактичного об’єднання сухопутних військ Російської Федерації за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, група військовослужбовців РФ, перебуваючи в селі Вишневе Чернігівського району, жорстоко поводилася з цивільним населенням. Вони неодноразово затримували та наносили тілесні ушкодження одному з мешканців села. Двічі потерпілого більше доби утримували в морозну погоду в неопалюваному складському приміщенні, де над ним знущались та били прикладами автоматів. Його матір похилого віку тримали у вантажному відділенні автомобіля.

Також окупанти заволоділи транспортним засобом чоловіка, яким перевозили награбоване у місцевих мешканців майно.

Наразі його оголошено в розшук. Дані щодо інших військових ЗС РФ, причетних до вчинення злочинів проти мирного населення, встановлюються.

Досудове розслідування за вказаним фактом здійснювалося слідчими слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області.

Офіс Генпрокурора

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