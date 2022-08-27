Судитимуть російського окупанта, який катував мешканців с. Вишневе на Чернігівщині
Чернігівською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно стрільця мотострілецької бригади тактичного об’єднання сухопутних військ Російської Федерації за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, група військовослужбовців РФ, перебуваючи в селі Вишневе Чернігівського району, жорстоко поводилася з цивільним населенням. Вони неодноразово затримували та наносили тілесні ушкодження одному з мешканців села. Двічі потерпілого більше доби утримували в морозну погоду в неопалюваному складському приміщенні, де над ним знущались та били прикладами автоматів. Його матір похилого віку тримали у вантажному відділенні автомобіля.
Також окупанти заволоділи транспортним засобом чоловіка, яким перевозили награбоване у місцевих мешканців майно.
Наразі його оголошено в розшук. Дані щодо інших військових ЗС РФ, причетних до вчинення злочинів проти мирного населення, встановлюються.
Досудове розслідування за вказаним фактом здійснювалося слідчими слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області.Tweet