Судитимуть російського окупанта, який розстріляв беззбройного мешканця Ірпеня та катував мирних людей

В березні 2022 року під час тимчасової окупації армією рф Київщини фігурант разом з іншими російськими військовими познущалися з чоловіка, руки якого були зв’язані за спиною, а потім розстріляли з автомата. Заради розваги мирних мешканців змушували ходити по замінованій ділянці лісу, імітували розстріли людей.

Слідчі управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт відносно військовослужбовця десантно-штурмового полку збройних сил російської федерації, який вчиняв воєнні злочини на території Київщини.

В ході досудового розслідування поліцейські зібрали докази воєнних злочинів окупанта.

У березні збройні сили російської федерації окупували м. Ірпінь та організували свій штаб в одному з житлових комплексів. Під час окупації фігурант разом з військовослужбовцями російської федерації здійснювали обхід по квартирах будинків, розташованих на території комплексу, щоб виявити патріотично налаштованих громадян України.

В одній із квартир вони незаконно позбавили волі трьох місцевих мешканців. Надалі людей били, вчиняли до них психологічне насильство, погрожували вбивством, стріляли над головою та біля ніг. Також заради розваги змушували пройти по замінованій частині лісу.

Після цього одного з потерпілих, який на момент знущань знаходився у безпорадному стані зі зв’язаними за спиною руками, розстріляли з автоматичної зброї.

Крім того, 25 березня у м. Ірпінь по вул. Мечникова фігурант, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, погрожував вбивством місцевому мешканцю та його матері, яка благала не вбивати її сина, при цьому направляв у них ствол автоматичної зброї, імітуючи натискання пальцем на курок.

Наразі матеріали кримінального провадження скеровано на розгляд суду. Фігуранта обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Управління комунікації Національної поліції України