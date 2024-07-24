Судитимуть слідчу окупаційної поліції Бердянська, яка тероризувала патріотично налаштованих громадян

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно колишньої поліцейської – старшого слідчого Бердянського районного відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області за державну зраду та добровільне зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасового окупованій території (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Запорізької обласної прокуратури.

За даними слідства, псевдополіцейська після окупації Бердянську добровільно погодилася на співпрацю та перейшла на бік ворога.

Підозрювана виконувала вказівки керівників окупаційної адміністрації РФ, проводила незаконні обшуки та допити патріотично налаштованих громадян України. Вона також добровільно зайняла посаду «следователя следственного отдела» незаконного правоохоронного органу «Бердянского УВД ГУ МВД в Запорожской области» на тимчасово окупованій території.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими ТУ ДБР у м. Мелітополі.