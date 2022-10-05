Судитимуть військовослужбовця РФ за жорстоке поводження з жителем с. Лукашівка на Чернігівщині

Чернігівською обласною прокуратурою в порядку спеціального досудового розслідування скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця збройних сил РФ за порушення законів та звичаїв війни, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в середині березня 2022 року під час окупації с. Лукашівка Чернігівського району обвинувачений разом з іншими військовими країни-агресора зайшли до приватного подвір’я, де проживала сім’я з трьома неповнолітніми дітьми.

З метою отримання інформації про зброю та розташування українських військ обвинувачений застосував до цивільного чоловіка фізичну силу – бив прикладом автомата по голові, спині, погрожував вбивством. Також окупант дізнався про грошові заощадження, цінні речі сім’ї та заволодів ними.

Надалі обвинувачений з іншими військовослужбовцями РФ з метою особистого збагачення ще двічі заходили до будинку багатодітної сім’ї, влаштовували обшуки, вимагали віддати гроші та цінності. Знайдені кошти, дитячий одяг і речі домашнього вжитку забирали собі.

Досудове розслідування за вказаним фактом здійснювалося слідчими слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області.

Офіс Генпрокурора