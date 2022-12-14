Судитимуть єгеря з Лиманського району який видавав окупантам проукраїнськи налаштованих громадян та розселяв окупантів у будинки евакуйованих односельців

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця с. Старий Караван за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2022 року єгер, перебуваючи в окупованому російськими військами с. Старий Караван Донецької області, надавав загарбникам допомогу у веденні бойових дій проти українських захисників.

Достовірно знаючи про громадян, які евакуювалися з села, чоловік повідомляв військовим РФ про покинуті житлові будинки, в які окупанти заселялись. Окрім цього, обвинувачений вказував на проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців. У подальшому стосовно них проводили «фільтраційні заходи», щоб протидіяти діяльності диверсійно-розвідувальних груп, які сприяють військовослужбовцям Збройних Сил України в боротьбі проти армії країни-агресора.

Чоловіка викрили під час проведення стабілізаційних заходів у звільненому м. Лимані. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюються ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури