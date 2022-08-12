Супутникові знімки опубліковані компанією Maxar натякають що в Білорусі на на аеродромі «Зябровка» вибухнув російський літак

Позавчорашні вибухи на аеродромі «Зябровка» в Білорусі, де розміщені підрозділи російських ВКС та їхня військова техніка, скоріш за все, пов’язані з вибухом літака з боєкомплектом.

Про це свідчать супутникові знімки опубліковані компанією Maxar. Нові супутникові знімки, зроблені вчора, 12 серпня 2022 року, аеродрому Зябрівка на півдні Білорусі, де сталося кілька вибухів. На знімку видно сліди згарища від недавнього вибуху, формою схожого на силует літака на головній злітно-посадковій смузі, а поряд видно рослинність, що згоріла.

Оскільки вибухи були вночі, вдень на злітній смузі біля згарища видно техніку, яка, мабуть, ліквідовує сліди інциденту.