Свого посіпаку-хабарника на Херсонщині Кремль нагородив «орденом мужності»

Так званого очільника уряду тимчасово окупованої території Херсонської області Андрія Алєксєєнка російська влада нагородила “орденом Мужності”.

Про це пише ТАСС із посиланням на заяву адміністрації регіону, призначеної після російської окупації.

РосЗМІ пише, що перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко вручив голові уряду анексованої Херсонської області Андрію Алєксєєнку “орден Мужності”.

Церемонія нагородження відбулася в Кремлі. Алєксєєнко, як зазначається, був відзначений “за мужність і самовідданість, виявлені під час порятунку людей у надзвичайній ситуації, сміливі та рішучі дії, вчинені при виконанні службового обов’язку”.

Олексієнко очолив призначений Росією уряд тимчасово окупованої Херсонської області наприкінці листопада.

До цього він був головою ради міністрів захопленої російськими військами частини Харківської області.

В окупаційну адміністрацію Олексієнко прийшов із посади мера Краснодара, яку обійняв восени 2021 року.

У грудні 2021 року він став фігурантом справи про хабар в особливо великому розмірі. Про припинення кримінального переслідування Олексієнка у відкритих джерелах не повідомляли. // УП