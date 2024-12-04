«Сичі» не залишили шансів ― розвідники спалили російські гармати та засоби зв’язку
Загарбникам-московитам знову незатишно і сумно — українські ударно-розвідувальні безпілотні комплекси “Сич” продовжують нищити військові цілі ворога.
На відео — успішні вогневі удари по замаскованих російських гарматах, укриттях окупантів та їхніх засобах зв’язку.
Бойова робота операторів підрозділу “Крила”, який входить до Департаменту активних дій ГУР МО України, продовжується.
“Сичі” літають — боротьба триває!
Слава Україні!
Головне управління розвідки МО УкраїниTweet