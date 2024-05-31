Силами оборони завдано влучних ударів по нафтових терміналах у Краснодарському краї РФ

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Ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту “Кавказ”, що в Краснодарському краї рф. Це сталося на початку доби 31 травня – наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту “Кавказ” і використовувалися для військової логістики агресора.

Ураження по нафтовому терміналу в районі порту “Кавказ” було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплекса “Нептун”.

Результати об’єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілей дорозвідується.

Комплексна операція була проведена в координації з іншими складовими Сил оборони України.

Так, ударні БпЛА Сил оборони уразили ще один нафтотермінал на території Краснодарського краю.

“Сучасна” й “ефективна” російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет та безпілотних систем і не змогла захистити важливі об’єкти, які використовуються для логістики та постачання армії рф.

Далі буде…

Продовжуємо нищити ворога, його техніку та військову інфраструктуру.

Так переможемо! Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ

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